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Во Владивостоке подростки расстреляли машину из сигнальной ракетницы

Во Владивостоке подростки выстрелили из сигнальной ракетницы в автомобиль

Во Владивостоке полиция разыскивает подростков, которые выстрелили из сигнальной ракетницы в машину. Кадры произошедшего опубликовали в Telegram-канале DPS VL.

«28 апреля по адресу Енисейская, 23Б, двое стреляли предположительно из сигнального пистолета и попали в автомобиль, оставив на нем повреждения. После чего уехали на самокатах», — написал автор видео.

На кадрах видно, что один из подростков целился в другого, но тот успел увернуться. Выстрел попал в машину, в результате чего та задымилась.

В УМВД России по Приморскому краю сообщили, что по данному факту проводится проверка, сейчас полиция ищет подростков.

До этого житель Ростовской области расстрелял машину с людьми на дороге. Согласно версии следствия, подозреваемый выстрелил из огнестрельного оружия в проезжающий мимо автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя подруга. Пострадавшие были оперативно госпитализированы. Подозреваемого задержали.

Ранее стали известны подробности о ДТП с подростком, который сбил ребенка в Подмосковье.

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