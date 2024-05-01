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В Краснодаре стримершу оштрафовали за оскорбительный контент о ВС РФ

МВД: в Краснодаре блогершу оштрафовали на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

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busya18plus/Twitch

Сотрудники центра противодействия экстремизму ГУ МВД России Краснодарского края обнаружили на странице 27-летней стримерши Ольги Касьяненко, известной в сети под псевдонимом Busya18plus, материалы, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В сообщении также указано, что силовики нашли на странице блогерши видеозаписи, представляющие явное неуважение к обществу. Кроме того, полиция зафиксировала факт демонстрации жеста, признанного экстремистским и запрещенного на территории РФ.

В ведомстве отметили, что в отношении Касьяненко полицейские составили два административных материала по ч. 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, протоколы по ч.1 статьи 20.3 и ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ.

Сообщается, что суд оштрафовал девушку на сумму более 90 тысяч рублей.

Ольга Касьяненко родилась и выросла в Макеевке (ДНР). Она приобрела популярность на стриминговой платформе Twitch, где часто затрагивает провокационные темы и делает неоднозначные высказывания в адрес россиян, спецоперации и военных.

До этого суд оштрафовал блогера Ивлееву за дискредитацию ВС РФ на 50 тыс. рублей.

Ранее активист попытался привлечь губернатора ХМАО к ответственности за дискредитацию армии.

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