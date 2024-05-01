Полиция оттеснила демонстрантов в Стамбуле

Полиция оттеснила демонстрантов, пытавшихся пройти из парка Сарачхане к площади Таксим, считающейся главной площадью города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным агентства, тысячи демонстрантов собрались в парке Сарачхане, от которого около пяти километров до площади Таксим. Полицейский кордон полностью перекрыл движение через исторический акведук Валента, который является в условиях перекрытий единственным путем к Таксиму. Уточняется, что в числе протестующих как члены партий, так и члены профсоюзов. Кроме того, среди них немало коммунистов.

Лидер оппозиционной партии CHP Озгюр Озель в своем выступлении в парке Сарачхане заявил, что партия нацелена дойти до Таксима. Он призвал полицейских «не подчиняться нелегитимным указам», после чего уехал на автомобиле.

Около 11:35 (время совпадает с мск) демонстранты начали бить полицейских палками от плакатов и подручными предметами. Сначала правоохранители не отвечали, однако затем несколько раз применили слезоточивый газ. Около 12:10 полиция забросила несколько гранат со слезоточивым газом, одновременно с этим подул сильный ветер в сторону толпы. Демонстранты отбежали от акведука как минимум на сто метров, а часть толпы разошлась в сторону ближайшей открытой станции метро.

До этого сотрудники полиции Стамбула перекрыли турецким протестующим путь к площади Таксим.

В Стамбуле начались первомайские демонстрации при усиленных мерах безопасности и перекрытых трассах. 1 мая в Турции является выходным днем в связи с празднованием Дня труда и солидарности. Политические партии и активисты объявили о массовых демонстрациях. Члены партий и профсоюзов, среди которых немало коммунистических активистов, вышли на протесты. Демонстранты выкрикивают лозунги в поддержку прав рабочих и призывают идти на Таксим.

Ранее на демонстрации в поддержку Палестины в Турине пострадали полицейские и протестующие.