В МИД РФ заподозрили Запад в подготовке ограниченного ядерного конфликта

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что неготовность Запада подтвердить неприемлемость ядерной войны вызывает подозрения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимаются, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование», — сказал Рябков.

По его словам, именно поэтому важно на двусторонней основе с США и в более широком формате подтвердить формулу Горбачева-Рейгана. Он добавил, что неготовность Запада «согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль».

Ранее в Пентагоне призвали готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем.