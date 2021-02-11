В МИД РФ заподозрили Запад в подготовке ограниченного ядерного конфликта
Максимс Краюшкинс
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что неготовность Запада подтвердить неприемлемость ядерной войны вызывает подозрения. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимаются, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование», — сказал Рябков.
По его словам, именно поэтому важно на двусторонней основе с США и в более широком формате подтвердить формулу Горбачева-Рейгана. Он добавил, что неготовность Запада «согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль».
Ранее в Пентагоне призвали готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем.
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