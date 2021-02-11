Боррель рассказал, когда нормализуются отношения России и Евросоюза

Отношения России и Евросоюза не нормализуются до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения по конфликту на Украине. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

«Пока не будет реализации минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет», — сказал он.

По словам политика, он обсуждал этот вопрос во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее в ДНР и ЛНР указали на отсутствие стремления Киева к решению конфликта в Донбассе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.