МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Польши, Швеции и Германии

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» прокомментировала высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии.

По ее словам, попытки европейских стран объяснить такое решение принципом взаимности не выдерживают никакой критики.

Захарова подчеркнула, что Россия объявила персонами нон грата послов Польши, Швеции и Германии из-за их участия в несогласованных акциях протеста. Такое поведение несовместимо с дипломатическим статусом.

При этом, как напомнила Захарова, российская сторона представила фото и видеоматериалы, которые это подтверждают.

В понедельник, 8 февраля, Германия, Польша и Швеция решили выслать российских дипломатов после того, как Россия объявила персонами нон грата нескольких дипломатов ЕС.