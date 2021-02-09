МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Польши, Швеции и Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» прокомментировала высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии.

По ее словам, попытки европейских стран объяснить такое решение принципом взаимности не выдерживают никакой критики.

Захарова подчеркнула, что Россия объявила персонами нон грата послов Польши, Швеции и Германии из-за их участия в несогласованных акциях протеста. Такое поведение несовместимо с дипломатическим статусом.

При этом, как напомнила Захарова, российская сторона представила фото и видеоматериалы, которые это подтверждают.

В понедельник, 8 февраля, Германия, Польша и Швеция решили выслать российских дипломатов после того, как Россия объявила персонами нон грата нескольких дипломатов ЕС.