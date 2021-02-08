Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатов

Германия, Польша и Швеция решили выслать российских дипломатов, после того, как Россия объявила персонами нон грата нескольких дипломатов ЕС, передает РИА «Новости».

В МИД ФРГ заявили, что данное решение России «никоим образом не было оправдано».

Объявление персонами нон грата дипломатов РФ является «четким ответом на неприемлемое решение», отметили в МИД Швеции.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время должны покинуть страну. Речь идет о сотрудниках генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также посольства Германии в Москве.

Россия также объявила персоной нон грата албанского дипломата в ответ на высылку дипломата РФ в Албании из-за нарушения мер по коронавирусу.

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем обвинил, Евросоюз в разрушении отношений с Россией.