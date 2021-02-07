Боррель «безуспешно» просил Лаврова пересмотреть решение о высылке дипломатов

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что узнал о высылке трех европейских дипломатов из РФ через соцсети, просил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не высылать их, «но безуспешно». Об этом он написал в своем блоге.

«Я просил министра Лаврова пересмотреть это решение, но без результата», — написал Боррель.

На этой неделе из России выслали трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях.