СМИ: Трамп собирается встретиться с лидером республиканцев в палате представителей

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Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп поднимаются на борт номер один на авиабазе... Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп поднимаются на борт номер один на авиабазе...
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп поднимаются на борт номер один на авиабазе...
Carlos Barria/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп собирается встретиться с лидером республиканского меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти во Флориде. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что инициатором встречи является Маккарти.

По словам источника, это является попыткой лидера республиканцев в палате вернуть расположение Трампа.