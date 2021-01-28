СМИ: Трамп собирается встретиться с лидером республиканцев в палате представителей

Экс-президент США Дональд Трамп собирается встретиться с лидером республиканского меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти во Флориде. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что инициатором встречи является Маккарти.

По словам источника, это является попыткой лидера республиканцев в палате вернуть расположение Трампа.