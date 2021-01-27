Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ

Государственная Дума ратифицировала соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом пишет РИА «Новости».

«В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить Договор на пять лет», — говорится в пояснительной записке к документу.

Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, когда соглашение о продлении ДСНВ вступит в силу.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.