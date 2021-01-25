МИД Украины назвал Россию врагом, а Навального — другом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вспомнил поговорку «враг моего врага – мой друг», говоря об Алексее Навальном и президенте РФ Владимире Путине.

По словам дипломата, Киеву импонирует Алексей Навальный, так как он якобы является противником президента России Владимира Путина.

«Как я сказал, враг моего врага является моим другом. Поэтому если Навальный является врагом Путина, то мы поддерживаем Навального. Все очень просто», — сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина24».

Однако украинский министр также вспомнил высказывание Навального, который сравнил Крым с бутербродом с колбасой и сказал, что украинцам не стоит очаровываться российским блогером.

«Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем не надкушенным и свежим, в хорошем состоянии», — добавил министр.

Ранее Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться. Таким образом глава государства оценил заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне.