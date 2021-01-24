Моралес выписан из больницы после лечения от COVID-19

Бывший президент Боливии Эво Моралес выписан из больницы после лечения от новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я очень благодарен сотрудникам клиники Лос-Оливос за оказанную мне помощь, которая сделала возможной мою выписку», — написал Моралес.

О заражении бывшего главы государства коронавирусом местные средства массовой информации сообщили 13 января.

В августе 2020 от COVID-19 скончалась старшая сестра Моралеса Эстер.