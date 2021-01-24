Трамп провел первые выходные после президентства играя в гольф

Бывший президент США Дональд Трамп провел свои первые выходные после сложения полномочий в гольф-клубе во Флориде. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что Трамп играл в гольф в своем клубе в Уэст-Палм-Бич всю субботу, 23 января. На нем была замечена красная кепка с надписью «Make America great again» («Сделаем Америку снова великой»).

Позднее бывший американский лидер уехал в резиденцию Мар-а-Лаго, где его поприветствовала небольшая толпа сторонников. Трамп улыбнулся и помахал из машины своим единомышленникам.

Ранее бывший президент ответил на вопрос о планах на свое ближайшее будущее.