Пушков предсказал рост недовольства американцев в администрации Байдена

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что американцы со временем еще больше разочаруются в администрации 46-го президента США Джо Байдена.

По его мнению, новая власть в США пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины. Он считает это «гремучей смесью».

«То ли еще будет в США: разочарование в этой администрации будет только нарастать», — добавил Пушков в своем Telegram-канале.

Байден вступил в должность 21 января.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Байден не будет «перегружать» отношения с Москвой. Вероятно, администрация Байдена также готовит новые меры против России, говорится в тексте.