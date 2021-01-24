Участник штурма Капитолия обвинен в призывах к убийству сенатора

Житель американского штата Техас, который принимал участие в штурме здания Капитолия в Вашингтоне, а также призывал к убийству члена Палаты представителей Конгресса США, был задержан, передает Apnews.

По версии правоохранительных служб, житель пригорода Далласа Гаррет Миллер ворвался в Капитолий вместе с остальными демонстрантами.

Кроме того, он якобы опубликовал в Twitter несколько сообщений с призывом убить члена Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк Александрию Окасио-Кортес.