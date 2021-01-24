Министр ФРГ заявила об угрозе судов в случае остановки «Северного потока — 2»

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце заявила, что если проект «Северный поток — 2» остановить в текущей стадии, то это грозит Германии судебными тяжбами. Об этом она сказала в интервью RND.

Она отметила, что решение о строительстве газопровода было принято «много лет назад», он почти завершен и «одобрен в правовом порядке».

«Если бы мы остановили проект сейчас, то мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надежности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством», — заявила Шульце.

Ранее сообщалось, что немецкие власти выдали разрешение на строительство «Северного потока — 2» в водах Германии.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.