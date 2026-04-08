Трусова сделала тройной аксель

Фигуристка Трусова исполнила на тренировке тройной аксель

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в своем Telegram-канале видео с тройным акселем.

Спортсменка исполнила элемент ультра-си на очередной тренировке в группе Этери Тутберидзе.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее в ISU не смогли назвать сроки возвращения российских фигуристов-юниоров.

 
