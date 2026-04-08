Трамп рассказал о сотрудничестве с Ираном

США намерены выстраивать тесное сотрудничество с Ираном. Об этом в соцсети Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.

По его словам, Вашингтон и Тегеран продолжат обсуждать вопрос о смягчении пошлин и санкций. Глава Белого дома отметил, что многие из 15 пунктов будущей мирной сделки уже согласованы.

До этого Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

Президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявлял, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

