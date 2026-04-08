Мужчина заставил возлюбленную более 250 раз сделать тату с его именем

В Нидерландах экс-возлюбленный женщины набил ей на теле 250 татуировок со своим именем, сейчас она проходит процедуру их удаления. Об этом пишет NL Times.

Джок обратилась в фонд Stichting Spijt van Tattoo, который собирает средства на удаление нежелательных татуировок для жертв домашнего насилия.

Женщина рассказала, что ее бывший партнер за несколько лет сделал ей около 250 татуировок с его именем, инициалами и надписями вроде «собственность» — на груди, ягодицах и лице. Он купил машинку на AliExpress и наносил татуировки сам, как знак владения.

«Джок жила в страхе и подвергалась систематическим унижениям. Она не могла сопротивляться, но пыталась заглушить боль алкоголем и таблетками», — сказал представитель фонда Энди Хан.

За последние месяцы Джок удалила большую часть меток, потратив уже €30 тысяч, и надеется полностью избавиться от татуировок к концу этого года.

«Даже те, кто сильно пострадал, могут подняться. Если я смогла это сделать, значит, и кто-то другой сможет», — считает женщина.

