Названы выгоды для России от перемирия США с Ираном

Из-за перемирия с Ираном внимание США может вновь сместиться на урегулирование конфликта России и Украины, и это является важнейшей выгодой для Москвы от сложившейся ситуации. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«Внимание США может вновь сместиться на урегулирование украинского конфликта. Без участия третьей стороны переговорный процесс между РФ и Украиной фактически остановился. Вероятно, это важнейшая выгода для России. От деэскалации выигрывают многие компании, которые не ориентированы на нефтегазовый сектор. Например, падение цен на углеводороды происходит параллельно с ростом драгметаллов и промышленных металлов. В плюсе и компании черной металлургии, которые опасались глобального замедления темпов экономического роста на фоне иранского конфликта», — отметил Смирнов.

