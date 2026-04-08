Депутат сделал заявление о массированных обстрелах объектов на Украине

Журавлев призвал к массированным ударам по подозрительным объектам на Украине

Вооруженным силам РФ необходимо начать наносить массированные удары по объектам на Украине, которые подозреваются в изготовлении и запуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по обороне Алексей Журавлев, пишет News.ru.

Парламентарий назвал Украину террористическим государством, с которым надо обходиться соответствующим образом. По мнению депутата, в первую очередь следует лишить Киев возможности получать оружие из-за рубежа.

«Не давать поднимать головы, устраивая массированные обстрелы всех объектов, которые только можно заподозрить в изготовлении и запуске БПЛА в сторону России», — добавил Журавлев.

Он подчеркнул, что инициатива должна оставаться на стороне Москвы. В связи с этим парламентарий призвал кратно нарастить число беспилотников, производимых в РФ.

8 апреля министерство обороны РФ сообщило, что ночью над территорией страны сбили 73 украинских дрона самолетного типа. Атаки отразили в Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму. Несколько дронов перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее российская сторона предупредила страны Балтии об ответе за пролет украинских БПЛА.