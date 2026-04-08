Артемий Лебедев дал совет президенту Белоруссии Александру Лукашенко по поводу YouTube

вДудь/YouTube (автор канала Юрий Дудь признан Минюстом иностранным агентом)

Российский блогер Артемий Лебедев посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заблокировать YouTube. Очередной обзор новостей от блогера опубликован во «Вконтакте».

Таким образом Лебедев прокомментировал новость о том, что YouTube заблокировал белорусских государственных СМИ, осудив решение платформы.

Блогер отметил, что причиной блокировки могло стать то, что каналы транслировали точку зрения, противоположную США.

«На месте Белоруссии я бы теперь тоже запретил YouTube. Он (Лукашенко. — «Газета.Ru») пока еще YouTube не забанил, а я рекомендую ему забанить», — сказал Лебедев.

6 апреля в МИД Белоруссии заявили, что блокировка каналов нескольких СМИ республики на платформе YouTube является грубым нарушением принципов ООН.

В дипведомстве подчеркнули, что Минск оставляет за собой право отреагировать соответствующим образом.

На днях стало известно, что YouTube удалил государственные каналы Белоруссии (БЕЛТА, ОНТ, СТВ) под предлогом санкций. Министерство информации Белоруссии негативно оценило этот шаг, назвав его недружественным и безосновательным. Также там обратили внимание, что против «БелТА» не введены рестрикции.

Ранее на YouTube нашли аномальный канал из Северной Кореи.

 
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
