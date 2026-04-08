В Новокузнецке мужчина напал на подростков, игравших во дворе

В Кузбассе возбуждено уголовное дело после нападения мужчины на подростков во дворе жилого дома. Об этом сообщает СУ СК по Кемеровской области.

Инцидент произошел на придомовой территории на улице Мичурина. Мужчина набросился на детей, игравших во дворе, и ударил одного из них по голове, его действия попали на запись камер видеонаблюдения.

Все участники инцидента уже установлены, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого на Камчатке банда подростков избила полуслепого инвалида. Родственница мужчины написала заявление в полицию, но ей сообщили, что привлечь детей к ответственности не могут, так как им нет 14 лет. В прокуратуре подтвердили, что по предварительным данным подросткам ничего не грозит.

Ранее в Волгограде школьники напали на девочку и толкнули под машину из-за слухов.