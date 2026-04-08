Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно, будут ли Украине поставлять больше оружия после перемирия США с Ираном

Политолог Топорнин: Украина не выиграет от перемирия между США и Ираном
U.S. Marines/Global Look Press

Перемирие между США и Ираном никак не повлияет на поставки оружия Украине от стран Европы. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации, политолог-международник Николай Топорнин.

«Нет прямой взаимосвязи между перемирием и поставками вооружения [Украине]. Думаете, перемирие заключили — поставки вооружения возрастут, перемирие закончилось — поставок вооружения нет? Это разные совершенно программы. Они идут по разным финансовым счетам, что называется. Вообще, все эти военные контракты, они живут автономно и исходят из какой-то своей парадигмы развития в рамках, в первую очередь, взаимопомощи между Евросоюзом и Украиной. Я не вижу никаких последствий для ухудшения или улучшения военной помощи Украине. Все останется, как было», — подчеркнул он.

По словам Топоринина, энергетический кризис в Европе проявляется в первую очередь в росте цен на топливо, однако этот фактор оказывает ограниченное влияние на помощь Брюсселя Киеву. Для ЕС на этом фоне гораздо более важно преодолеть вето Венгрии на выделение Украине кредита в размере €90 млрд, отметил политолог.

Президент США Дональд Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. В конце этой недели должны начаться переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!