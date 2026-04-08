Стало известно, будут ли Украине поставлять больше оружия после перемирия США с Ираном

Политолог Топорнин: Украина не выиграет от перемирия между США и Ираном

Перемирие между США и Ираном никак не повлияет на поставки оружия Украине от стран Европы. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации, политолог-международник Николай Топорнин.

«Нет прямой взаимосвязи между перемирием и поставками вооружения [Украине]. Думаете, перемирие заключили — поставки вооружения возрастут, перемирие закончилось — поставок вооружения нет? Это разные совершенно программы. Они идут по разным финансовым счетам, что называется. Вообще, все эти военные контракты, они живут автономно и исходят из какой-то своей парадигмы развития в рамках, в первую очередь, взаимопомощи между Евросоюзом и Украиной. Я не вижу никаких последствий для ухудшения или улучшения военной помощи Украине. Все останется, как было», — подчеркнул он.

По словам Топоринина, энергетический кризис в Европе проявляется в первую очередь в росте цен на топливо, однако этот фактор оказывает ограниченное влияние на помощь Брюсселя Киеву. Для ЕС на этом фоне гораздо более важно преодолеть вето Венгрии на выделение Украине кредита в размере €90 млрд, отметил политолог.

Президент США Дональд Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. В конце этой недели должны начаться переговоры США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде.

