Дети фермера бесплатно раздавали излишки картофеля, чтобы помочь родителям

В Бельгии дети фермера придумали акцию к Пасхе и бесплатно раздавали картошку

В Бельгии дети фермера раздавали картофель бесплатно и прославились на всю страну, пишет Bild.

Двое братьев и сестра — 15-летний Нур, 13-летняя Лотте и восьмилетний Том — придумали акцию на пасхальные каникулы, чтобы помочь родителям, владеющим фермой «Торенхоф» во Вламертинге, избавиться от излишек картофеля до 18 апреля.

Их отец, 43-летний Лис, признался, что урожай был обильнее, чем когда-либо прежде, и склады переполнены, поэтому большая часть запасов пойдет на корм скоту или биогаз.

«Мы сказали детям, что у нас слишком много картофеля. Нам придется его уничтожить или раздать. Но у нас нет на это времени», — рассказал мужчина.

Тогда дети нарисовали и распечатали листовки-пригласительные на бесплатную раздачу картошки с советами по ее хранению. В первый день пришло 20 человек, один из них забрал сразу 100 кг. Мать семейства отметила, что в октябре дети помогали собирать урожай, который сейчас так активно раздают.

Ранее жители Польши украли у фермера урожай, поверив в фейк о бесплатной раздаче овощей.