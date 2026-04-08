Изъятые у арестованного экс-замглавы Кубани предметы роскоши засняли на видео

При обыске в резиденции задержанного замгубернатора Краснодарского края Андрея Коробки были изъяты многочисленные предметы роскоши, включая килограммовые слитки золота и колье с бриллиантами из того же драгметалла. Об этом сообщает Telegram-канал @news_93_ru, публикуя видеозаписи оперативной съемки.

В описи изъятых у Коробки предметов упоминаются маркированные по весу 1 кг золотые слитки, коробки с колье «Золотой ларец», ящики с алкогольными напитками бренда «Шато Тамань» и оружие, оформленное на В.И. Кондратьева. Кроме того, при обыске были обнаружены визитные карточки с именем губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Следствие не исключает, что часть дорогостоящего имущества семья вице-губернатора успела вывезти до прибытия силовиков», — говорится в сообщении канала.

Дополнительные подробности обыска приводит Telegram-канал KubMash. По его данным, упомянутое золотое колье в «ларце» инкрустировано бриллиантами, а стоимость изделий этого бренда может достигать 1 млн рублей.

Канал утверждает, что в поместье Коробки было смонтировано защищенное банковское хранилище, которое при обыске пришлось взломать. KubMash подтверждает предположение о вывозе ценностей: в его сообщении говорится, что «с виллы заранее вывозили имущество на газели».

Помимо драгоценностей, золота и алкоголя в особняке нашли и изъяли примерно 1 млрд наличными в рублевом эквиваленте — €7 млн, $4 млн и 31 млн в национальной валюте. На заседании суда Коробка отрицал право собственности на «домовладение».

Краснодарский суд арестовал имущество Коробки и членов его семьи 6 апреля по запросу прокуратуры. Следствие считает, что он и два региональных депутата незаконно срастили власть с бизнесом, получив от этого крупную прибыль. Размер коррупционных доходов вице-губернатора оценивается в 10 млрд рублей. Сам Коробка находится под арестом, он освобожден от должности.

Ранее замглавы Анапы обвинили в превышении полномочий.

 
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
