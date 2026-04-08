В Чувашии несколько заключенных сбежали из специального вагона поезда

Mash: шестеро заключенных сбежали из вагона поезда Томск-Адлер в Чувашии
Шестеро заключенных сбежали из специального вагона поезда Томск-Адлер в Чувашии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, сбежавшие преступники могут быть вооружены холодным оружием.

Известно, что заключенные выскочили из вагона на двухминутной остановке в поселке Ибреси. Все шестеро являются мужчинами монголоидной внешности невысокого роста. Как отмечает Mash, на ногах у них могут быть домашние тапочки.

В настоящее время сотрудники полиции ищут беглецов.

26 февраля ряд Telegram-каналов, в том числе 112, сообщали, что обвиняемый уроженец Дагестана сбежал из Таганского суда Москвы. Правоохранители ввели в столице план «Перехват». Позднее стало известно о его задержании. Силовики нашли беглеца в одном из хостелов на Кузьминской улице.

Сбежавший ранее имел проблемы с законом, в том числе в отношении него возбуждалось уголовное дело об ограблении прохожего.

Ранее сбежавший из части российский военный сколотил преступную группировку.

 
