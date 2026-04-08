Война США и Израиля против Ирана
На Западе объяснили, почему война в Иране может возобновиться

The Spectator: Трамп отступил от края пропасти в Иране
Президент США Дональд Трамп в конфликте с Ираном «отступил от края пропасти», однако «слишком оптимистично» думать, что пауза в войне — это «начало конца». Об этом в статье для Spectator написал научный сотрудник организации Defense Priorities, обозреватель Дэниел Депетрис.

По словам автора, перемирие произошло в «подходящее» для обеих сторон время, так как Иран потерял десятки высокопоставленных чиновников и военачальников, военно-морской флот, баллистические ракеты и так далее. Трампу также нужна была «передышка», потому чт война непопулярна в американском обществе, бьет по кошелькам граждан и влияет на цены на бензин во всем мире, отметил обозреватель.

Дэниел Депетрис подчеркнул, что пока это лишь пауза в конфликте, а не его окончание.

«Заманчиво думать, что заявление Трампа в последнюю минуту — это начало конца. Но такая интерпретация была бы слишком оптимистичной. Мы имеем дело с паузой в войне и возможностью дипломатического урегулирования. Для этого потребуется чрезвычайная работа и готовность Вашингтона и Тегерана пойти навстречу друг другу», — написал он.

По словам обозревателя, Трамп рассматривает уступки другой стороне как слабость, и у него «не так уж много» терпения. Иран также «скептически настроен к любому предложению Трампа», так как он уже «предпочитал прерывать дипломатию военной силой». Поэтому, считает Депетрис, в конце апреля конфликт может возобновиться.

7 апреля премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к Трампу с предложением продлить крайний срок для достижения соглашения с Ираном. Трамп заявил, что США договорились о двухнедельном перемирии с Ираном, а также сообщил о согласии Ирана разблокировать Ормузский пролив и обеспечить безопасность судоходства.

При этом американский лидер подчеркнул, что США готовы вернуться к силовым действиям против Ирана в случае отсутствия сделки.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также назвал перемирие хрупким.

Ранее профессор заявил о капитуляции Трампа перед Ираном.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

