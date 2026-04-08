В МВД назвали число подростков, передающих Telegram-аккаунты мошенникам

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

МВД: 100 тысяч российских подростков сдают аккаунты в Telegram мошенникам
klevo/Shutterstock/FOTODOM

Первый замначальника Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России Сергей Калинин заявил, что более 100 тысяч подростков в стране оказались вовлечены в схемы со сдачей в аренду аккаунтов в Telegram, которые в своей работе используют мошеннические колл-центры. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Калинина, ущерб от подобных правонарушений носит не только индивидуальный, но и массовый характер. В ходе своего выступления на форуме по управлению интернетом Калинин призвал усилить профилактику по предотвращению такой деятельности.

Начальник отдела по предупреждению распространения деструктивной и запрещенной информации в интернете УБК МВД Антон Растащенов заявил, что самым опасным стал манипулятивный контент, который целенаправленно втягивает несовершеннолетних в противоправную деятельность. Он также добавил, что злоумышленники используют нейросети для вовлечения детей в преступления.

В середине марта эксперты по кибербезопасности компании F6 зафиксировали новую волну мошеннических кампаний, в которых злоумышленники используют механику адвент-календарей для привлечения пользователей и последующей кражи денег и персональных данных. Известно, что пик активности схемы пришелся на конец 2025 года, традиционный период роста маркетинговых акций.

Ранее юноша ограбил квартиру в Екатеринбурге по наводке мошенников и сам сдался полиции.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
