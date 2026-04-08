В МВД назвали число подростков, передающих Telegram-аккаунты мошенникам

Первый замначальника Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России Сергей Калинин заявил, что более 100 тысяч подростков в стране оказались вовлечены в схемы со сдачей в аренду аккаунтов в Telegram, которые в своей работе используют мошеннические колл-центры. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Калинина, ущерб от подобных правонарушений носит не только индивидуальный, но и массовый характер. В ходе своего выступления на форуме по управлению интернетом Калинин призвал усилить профилактику по предотвращению такой деятельности.

Начальник отдела по предупреждению распространения деструктивной и запрещенной информации в интернете УБК МВД Антон Растащенов заявил, что самым опасным стал манипулятивный контент, который целенаправленно втягивает несовершеннолетних в противоправную деятельность. Он также добавил, что злоумышленники используют нейросети для вовлечения детей в преступления.

В середине марта эксперты по кибербезопасности компании F6 зафиксировали новую волну мошеннических кампаний, в которых злоумышленники используют механику адвент-календарей для привлечения пользователей и последующей кражи денег и персональных данных. Известно, что пик активности схемы пришелся на конец 2025 года, традиционный период роста маркетинговых акций.

