Ню-модель уволили с должности почетного консула Украины из-за скандала с кокошником

МИД Украины отозвал ню-модель с поста почетного консула из-за фото в кокошнике
Ню-модель Викторию Якимову, ставшую почетным консулом Украины в Доминиканской Республике, уволили из-за ее откровенных снимков в кокошнике. Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на эксклюзивный комментарий МИД Украины.

«Министерство иностранных дел Украины <…> провело дополнительную проверку и отозвало патент Виктории Якимовой», — говорится в материале.

В украинском МИД подчеркнули, что почетные консулы не являются сотрудниками ведомства и не наделены полномочиями представлять политические интересы страны. Эта позиция предусматривает добровольную помощь дипломатам по узкому кругу консульских вопросов, прежде всего предоставление консульской защиты гражданам Украины.

Якимову назначили на пост почетного консула в Доминиканской Республике 21 марта текущего года. Результаты проверки публичной деятельности Якимовой на тот момент не вызвали возражений против ее назначения. Однако вскоре общественность возмутилась наличию в соцсетях девушки откровенных снимков, где она примеряет кокошник.

Виктория Якимова долгое время работала в модельном бизнесе, принимая участие в съемках откровенного характера.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

