Россиянам объяснили, как действовать при ДТП с электросамокатами

Эксперт Парыгина: при ДТП с электросамокатом нужно фиксировать все детали
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В последнее время электросамокаты и электровелосипеды стали полноценными участниками дорожного движения, при столкновении с которыми важно сразу фиксировать все детали, в числе которых участники ДТП, а также повреждения и травмы. Об этом «Пятому каналу» рассказала начальник управления методологии урегулирования убытков СК «Росгосстрах» Елена Парыгина.

«Если произошло столкновение, важно сразу отнестись к нему как к полноценному происшествию: зафиксировать обстоятельства, данные участников, травмы и повреждения имущества. Именно это потом во многом определяет, удастся ли спокойно урегулировать вопрос и получить компенсацию», — предупредила специалист.

При этом, по ее словам, точный порядок действий зависит от места ДТП. В случае, если столкновение произошло на дороге или тротуаре, нужно вызвать сотрудников ГИБДД, которые официально зафиксируют аварию. При наличии травм пострадавшим необходимо обратиться в медицинское учреждение, а ущерб имуществу удастся доказать с помощью чеков и других документов.

Однако если столкновение произошло на закрытой территории или в парковой зоне, инцидент должна зафиксировать администрация объекта.

Эксперт отметила, что компенсацию должен выплачивать тот, кто будет признан виновником аварии. Если вина лежит на водителе автомобиля, пострадавший пользователь электросамоката имеет право получить денежную выплату по ОСАГО. Если же инцидент произошел по вине самокатчика, ему придется компенсировать ущерб водителю машины.

По словам специалиста, если травмы оказались получены без участия других транспортных средств, выплаты возможны только при наличии страховки от несчастных случаев. При этом в первую очередь нужно завершить лечение и предоставить организации медицинские документы.

Ранее юрист напомнил о наказании за передачу электросамоката несовершеннолетнему.

 
