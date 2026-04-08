Трамп: США введут пошлины в размере 50% против любой страны за поставку оружия Ирану

Трамп пригрозил пошлинами в размере 50% странам, поставляющим оружие Ирану
США введут пошлины в размере 50% в отношении стран, поставляющих оружие Ирану. Об этом заявил в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп.

«Страна, поставляющая Ирану военное оружие, начиная с сегодняшнего дня будет немедленно обложена пошлинами в размере 50% на все товары, продаваемые в США», — написал он, отметив, что никаких исключений не будет.

Трамп также рассказал, что в настоящее время Вашингтон обсуждает с Тегераном смягчение тарифов и санкций.

По его словам, многие из 15 пунктов, предложенных США, уже согласованы.

Хотя Иран отклонил американский план, назвав его требования «чрезмерными», он выдвинул встречное предложение из 10 пунктов. На их основе стороны договорились о временном двухнедельном перемирии, которое началось 8 апреля. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает перемирие хрупким.

На фоне этого в Иране заявили, что американо-израильские силы атаковали нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Трамп пошел на перемирие с Ираном.

 
