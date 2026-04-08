Школьник обнаружил в своем дворе снаряд от миномета

NYP: в США 8-летний мальчик обнаружил во дворе дома минометный снаряд
В CША восьмилетний мальчик обнаружил у себя во дворе снаряд от миномета, после чего часть района была срочно эвакуирована, пишет New York Post.

По данным офиса шерифа округа Сакраменто, ребёнок нашел предмет, когда копался во дворе дома, в который семья переехала всего два месяца назад. После первичного осмотра специалисты установили, что это неразорвавшийся минометный боеприпас.

Жителям района пришлось ждать в безопасной зоне около четырех часов, пока саперы обследовали территорию. Боеприпас был безопасно изъят и уничтожен при участии команды по обезвреживанию взрывчатых веществ.

После инцидента семья призналась, что теперь опасается за безопасность участка.

«Честно говоря, я боюсь, что во дворе могут быть и другие взрывчатые вещества. Дети теперь боятся исследовать двор», — рассказала мать мальчика Мирна Бермудес.

Ранее строители во время ремонта дороги нашли 300-летнюю пушку.

 
