Медведев сравнил закрытие Ормузского пролива с ядерным оружием

Закрытие Ираном Ормузского пролива сопоставимо с ядерным оружием по силе влияния на процессы. Об этом в соцсети X заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Неясно, чем закончится перемирие между Вашингтоном и Тегераном. Но одно можно сказать наверняка: Иран испытал свое ядерное оружие. Оно называется Ормузский пролив. Его потенциал неисчерпаем», — написал он.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. В рамках него Тегеран согласился открыть Ормузский пролив для прохода судов. Президент США Дональд Трамп отметил, что решение было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром.

До этого Шариф обратился к Трампу с просьбой о продлении крайнего срока для достижения соглашения с Ираном на две недели. Он также обратился к властям Ирана с просьбой «в качестве жеста доброй воли» открыть на этот срок Ормузский пролив.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее из Британии вылетели американские бомбардировщики для ночных ударов по Ирану.