Россия поприветствовала перемирие Ирана и США

Захарова: РФ изначально выступала за урегулирование конфликта Ирана и США
Россия приветствует перемирие между Ираном и США. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«С первых разрушительных дней войны на Ближнем Востоке, развязанной американо-израильским тандемом, Россия выступала за прекращение огня и возобновление политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

8 апреля армия Израиля приостановила удары по Ирану, но продолжит атаковать отряды проиранской шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Израильское военное командование добавило, что прекращает атаковать Иран в соответствии с директивами руководства страны, сохраняя при этом повышенную боеготовность.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Ранее стало известно об острой реакции Уиткоффа на ответ Ирана по перемирию.

 
