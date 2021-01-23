МИД РФ потребует от США объяснений из-за публикаций о «маршрутах протестов»

Американским дипломатам придется объясниться после публикации посольством США в Москве «маршрутов» несанкционированных акций в российских городах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера посольство США в Москве опубликовало «маршруты протестов» в городах России и вбросило информацию о «походе на Кремль» <...> О таких планах даже организаторы [акций] не заявляли», – рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что дипломатам США придется объяснить данный инцидент в российском Министерстве иностранных дел.

Ранее в МИДе заявили, что попытки посольства США «освещать» несанкционированные акции будут расцениваться как вмешательство во внутренние дела России.