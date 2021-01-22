Глава Евросовета сообщил Путину, что лидеры ЕС на саммите обсудят отношения с Москвой

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным заявил, что лидеры 27 ЕС обсудят отношения в Москвой на саммите в марте. Об этом сообщает ТАСС.

«Председатель Евросовета проинформировал президента Российской Федерации о своем намерении организовать в марте стратегические дебаты в Европейском совете по отношениям между ЕС и Россией», — говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном по итогам телефонного разговора.

В Кремле в свою очередь заявили, что Путин и Мишель обстоятельно обсудили положение дел межу Россией и Евросоюзом, акцентируя внимание на необходимости выстраивания «прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес».

Также президент России и глава Евросовета обсудили ситуацию вокруг основателя ФБК Алексея Навального.