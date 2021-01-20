Трамп улетит из Вашингтона за четыре часа до инаугурации Байдена
Антон Демидов
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Президент США Дональд Трамп, покидающий свой пост, улетит из Вашингтона за четыре часа до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Об этом сообщает Белый дом.
Отмечается, что политик и первая леди Меланья Трамп в 8.00 отправятся во Флориду.
Ранее Трамп сообщал, что не посетит инаугурацию Байдена.
Церемония намечена на полдень местного времени 20 января (20.00 мск среды). В Вашингтон должны прибыть около 25 тысяч бойцов Нацгвардии.
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