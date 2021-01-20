Трамп улетит из Вашингтона за четыре часа до инаугурации Байдена

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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп, покидающий свой пост, улетит из Вашингтона за четыре часа до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что политик и первая леди Меланья Трамп в 8.00 отправятся во Флориду.

Ранее Трамп сообщал, что не посетит инаугурацию Байдена.

Церемония намечена на полдень местного времени 20 января (20.00 мск среды). В Вашингтон должны прибыть около 25 тысяч бойцов Нацгвардии.

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