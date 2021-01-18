Капитолий в США заблокирован из-за внешней угрозы безопасности

Капитолий в столице США закрыт на вход и на выход из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает NBC на своей странице в Twitter.

По данным телеканала, сотрудникам Капитолия было отправлено предупреждение о внешней угрозе безопасности.

«Всем в пределах комплекса Капитолия: внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещен, держитесь подальше от наружных окон, дверей. Если вы наедитесь снаружи, ищите укрытие», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.