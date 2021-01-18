Капитолий в США заблокирован из-за внешней угрозы безопасности
Катерина Медведева
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Капитолий в столице США закрыт на вход и на выход из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает NBC на своей странице в Twitter.
По данным телеканала, сотрудникам Капитолия было отправлено предупреждение о внешней угрозе безопасности.
«Всем в пределах комплекса Капитолия: внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещен, держитесь подальше от наружных окон, дверей. Если вы наедитесь снаружи, ищите укрытие», — говорится в сообщении.
Другие подробности пока не приводятся.
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