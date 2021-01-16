ЦИК: Жапаров победил на выборах президента Киргизии с 79,23% голосов

Садыр Жапаров с 79,23% голосами выиграл президентскую гонку в Киргизии. Об этом сообщил Центральный избирательный комитет страны по итогам ручного подсчета голосов, передает РИА «Новости».

По данным ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней за Жапарова голоса отдали более 1,1 миллиона человек, или 79,23%. На втором месте оказался Адахан Мадумаров, за него проголосовали 95 тысяч граждан (6,8%).

В воскресенье, 10 января, в Киргизии состоялись президентские выборы и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.

По итогам референдума, усиление института президента поддержали более 1,1 миллиона киргизцев, за парламентскую форму правления — 152 тысячи (чуть меньше 11%), еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США признали Жапарова президентом Киргизии

— Жапаров назвал Россию главным партнером Киргизии

— Жапаров лидирует на президентских выборах в Киргизии после обработки 99% бюллетеней