WP сообщила об отказе республиканцев собирать Сенат для импичмента Трампа

Республиканское большинство в Сенате США отказалось созывать заседание для рассмотрения вопроса об импичменте действующему президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Представители республиканцев заявили, что не будут собирать верхнюю палату в предстоящую пятницу и вообще до 19 января.

Представитель лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла Даг Андрес подтвердил подлинность этой информации в своем Twitter.

На 20 января запланирована инаугурация Джо Байдена. Таким образом, план демократов отстранить Трампа до истечения его полномочий не состоится.

Ранее палата представителей обнародовала текст резолюции об импичменте, в которой Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.