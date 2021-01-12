Лукашенко признался, что не читает Telegram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что у него нет смартфона и он не читает Telegram. Фрагмент программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» был опубликован в Telegram ведущей.

«Нет. Я даже телефон в руках не ношу. Если мне надо, я у своего малыша (сына Николая) прошу: ты мне там что скажи», — ответил Лукашенко на вопрос, читает ли он Telegram.

Президент добавил, что у него нет смартфона, а обзор прессы ему каждое утро приносит секретарь.

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