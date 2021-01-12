Эрдоган предложил принять Турцию в Евросоюз вместо Британии

Вступление Турции в Европейский союз может «ликвидировать пробел» после выхода из блока Великобритании, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед послами стран ЕС. Его слова приводит агентство Anadolu.

«Принятие нашей страны в ЕС на правах полноправного члена было бы онтологическим выбором для Союза», — подчеркнул глава государства.

По его словам, вступление Турции в Евросоюз помогло бы справиться с растущей неопределенностью после Brexit.

1 января 2021 года завершился переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), в действие вступило соглашение между сторонами о сотрудничестве и торговле.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Британцы знали, что это выполнимо»: Британия вышла из ЕС

— Лидер Шотландии уверена в скором возвращении в Евросоюз