Помпео нанесет прощальный визит в НАТО на фоне рассмотрения импичмента Трампу

Госсекретарь США Майк Помпео намерен нанести последний визит в НАТО на фоне призывов к проведению импичмента действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

В госдепе уточнили, что поездка главы ведомства в Брюссель запланирована на среду, 13 января.

В рамках визита Помпео проведет встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Бельгии Софи Вилмес.

» (Помпео. — «Газеты.Ru») подчеркнет постоянную важность трансатлантического партнерство и будет отстаивать продолжение успехов НАТО в обеспечении безопасности трансатлантического сообщества», — подчеркнули в госдепе.

Кроме того, согласно заявлению ведомства, госсекретарь укажет на важность адаптации к новым в вызовам в сфере безопасности.

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