Российские дипломаты показали жителям Мадрида, как убирать снег

Сотрудники диппредставительств России и Белоруссии в Мадриде показали местным жителям, как надо расчищать снег. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на посольство РФ.

Ранее Мадрид пережил крупнейший за много десятилетий снегопад.

«Дипломаты и административно-технический состав посольства России в Испании решительно вступили в борьбу с последствиями снежного циклона «Филомена» и дружно расчистили дорогу к посольству, не дожидаясь обещанных снегоуборочных машин», — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря посольства Дмитрия Болбота, слова которого приводятся в сообщении, местные жители благодарили «за эту акцию доброй воли, с особенным восторгом рассматривая орудия труда — самодельные лопаты для уборки снега, которые ввиду отсутствия подобных товаров в испанских магазинах были изготовлены сотрудником посольства.

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