Обнародован текст резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей США обнародовала текст резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа. Документ публикует телеканал CNN.

Резолюция состоит из одной статьи обвинения — подстрекательство к мятежу.

В документе отмечается, что глава государства совершил «тяжкое преступление». Он сознательно спровоцировал людей к насилию в отношении органов власти США.

Там также говорится, что, в результате действий Трампа, толпа незаконно проникла в Капитолий и совершила там акты вандализма, покалечила и убила сотрудников правоохранительных органов.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп призывает Конгресс препятствовать импичменту.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.