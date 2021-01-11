Обнародован текст резолюции об импичменте Трампа

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Палата представителей США обнародовала текст резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа. Документ публикует телеканал CNN.

Резолюция состоит из одной статьи обвинения — подстрекательство к мятежу.

В документе отмечается, что глава государства совершил «тяжкое преступление». Он сознательно спровоцировал людей к насилию в отношении органов власти США.

Там также говорится, что, в результате действий Трампа, толпа незаконно проникла в Капитолий и совершила там акты вандализма, покалечила и убила сотрудников правоохранительных органов.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп призывает Конгресс препятствовать импичменту.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.