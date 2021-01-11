Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить дальнейшие шаги по Карабаху

Президент России Владимир Путин предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года», — сказал Путин.

Он уточнил, что речь идет о деятельности российских миротворцев, уточнении демаркационных линий, решении гуманитарных проблем и охране культурных объектов.

Алиев и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник, 11 января.

В Армении оппозиция попыталась перекрыть дорогу в аэропорт, чтобы сорвать визит Пашиняна. Полицейские задержали одного из митингующих, но через час отпустили его.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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