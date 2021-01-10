Politico: Трамп не будет участвовать в президентских выборах в 2024 году

Близкое окружение действующего президента США Дональда Трампа считает, что политик не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, пишет газета Politico.

В ноябре появилась информация, что Трамп планирует снова баллотироваться в президенты в 2024 году. Однако, как сообщают источники газеты, он начал отказываться от этой идеи, так как ему придется опубликовать дополнительную финансовую документацию, которая сделает его уязвимым для продолжающихся уголовных и гражданских расследований и судебных исков.

«Его не будет в 2024 году», — сказал друг Трампа.

Притом однопартийцы главы Белого дома уверены, что хоть Трамп и не будет снова участвовать в президентской гонке, он может иронизировать над этой темой.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

7 января Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на прошедших в стране президентских выборах. Он набрал свыше 270 голосов выборщиков.

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