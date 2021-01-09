Трамп заявил, что блокировка аккаунта в Twitter не заставит его замолчать

Действующий президент США Дональд Трамп подверг критике блокировку своего аккаунта в социальной сети Twitter, передает РИА «Новости».

Ранее администрация Twitter на постоянной основе заблокировала его учетную запись в этой соцсети.

«Нас не заставишь замолчать!» — сказано в заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.

Также заявление было опубликовано в официальном аккаунте президента США, но cоцсеть сразу же удалила его.

По словам Трампа, он предсказывал, что это произойдет. «Мы ведем переговоры с различными другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление», — написал он.

Политик сообщил, что изучает возможность создания собственной платформы.

Нынешний глава Белого дома также подчеркнул, что «Twitter заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова».

«Сегодня работники Twitter координировались с демократами и радикальными левыми, удалив мой аккаунт с платформы, чтобы заставить замолчать меня — и вас, 75 миллионов замечательных патриотов, которые проголосовали за меня, — заявил Трамп.

Как стало известно до этого, аккаунты Трампа в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы.

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