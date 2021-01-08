CNBC: Помпео хотел использовать 25-ю поправку для отстранения Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали задействование 25-й поправки к конституции для отстранения от власти действующего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Как отмечается, они отказались от этой идеи, поскольку процесс отстранения займет слишком много времени, а срок главенства Трампа истекает уже 20 января.

Также трудности могли возникнуть при голосовании за введение поправки, так как главы некоторых ведомств не смогли бы в нем участвовать.

Ранее стало известно, что Трамп в последние недели обсуждал со своим окружением собственное помилование в превентивном порядке.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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